Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете.

"В моем доме начался обыск. (...) Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота", - написал он в своем телеграм-канале.

Караулов утверждает, что следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному по статье "клевета" (ст.128.1 УК РФ).

Караулов - советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Автор и ведущий популярных публицистических программ "Момент истины" (1992-2016) и "Русский век" (1998-2006). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1995).