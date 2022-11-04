Подавший сигнал бедствия Boeing готовится к посадке в Махачкале

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Boeing 737, подавший сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву, готовится к посадке в Махачкале, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Принято решение направить лайнер на ближайший аэродром в Махачкалу", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что самолет сядет в Махачкале в ближайшие минуты.

Ранее сообщалось, что после вылета из Грозного самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.

Затем лайнер снизился и продолжил полет на минимальной высоте.