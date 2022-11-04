В РФ COVID-19 заболели 6,1 тыс. человек, умер 71 пациент

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6 149 случаев, следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 375 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 226.

За минувшие сутки скончался 71 человек, накануне сообщалось о 73 умерших.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,45 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 459 умерших и 20,84 млн выздоровевших.