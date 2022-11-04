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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Путин предостерег от попыток подгонять историческую науку под заданные шаблоны

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предостерег от попыток подгонять историческую науку под заранее установленные шаблоны.

"Хотелось бы подчеркнуть, что недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. Шаблоны - это вообще плохо, а в истории особенно плохо", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического обществ.

По его словам, "нечто подобное происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикально либеральная конъюнктура. В угоду ей исторические события подаются в совершенно искаженном, перевернутом виде, а правда отменяется", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что такое "намеренно извращенное отношение к истории, вольное обращение с ней коверкает сознание людей, размывает ценности, подтачивает жизненную опору".

Владимир Путин
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