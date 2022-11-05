Очередь из грузовиков сокращается на крымской переправе со стороны Кубани

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Водители грузовиков ожидают в Темрюкском районе Кубани переправу в Крым на резервной стоянке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 грузовиков. Это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости. Они ожидают очередь на паром в поселке Ильич", - говорится в сообщении.

Очередь из грузового транспорта в Краснодарском крае стала сокращаться после введения частичного ограничения проезда через Керченскую переправу. С 27 октября машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту через Ростовскую область.