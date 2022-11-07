Очередь из грузовиков на Керченскую переправу ликвидировали со стороны Кубани

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Водителям грузовиков, направляющихся из Краснодарского края в Крым, не придется стоять в очереди, сообщает пресс-служба администрации региона в понедельник.

"В Краснодарском крае ликвидирована очередь грузовиков на Керченскую переправу. На перехватывающей парковке в поселке Ильич находятся семь машин. Четыре из них - грузовики с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

На резервной стоянке пока остаются дежурить четыре волонтера. Также для водителей развернут пункт обогрева и работает столовая.

"Принимать грузовики готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в Порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 88 грузовиков. С 27 октября на Кубани машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту.