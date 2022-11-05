Четыре человека погибли в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и грузовика

Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Автоавария в Чекмагушевском районе Башкирии унесла жизни четырех человек, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД в субботу.

Автоавария произошла около 23 часов вечера на 64 км автодороги Буздяк-Дюртюли.

"По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой "МАЗ". В результате аварии погибли четыре человека из Volkswagen. Пострадал один ребенок", - говорится в сообщении.

Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, обстоятельства устанавливаются.