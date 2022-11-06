Российские военные отразили попытки украинских сил пойти в наступление

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Украинские войска в течение суток пытались идти в наступление в ЛНР, ДНР, Харьковский и Херсонской областях, все атаки были отбиты, заявили в Минобороны РФ.

На красно-лиманском направлении "противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

По его словам, в районе Красного Лимана "в результате высокоточного удара ВКС России" уничтожено до ста военных противника, в том числе около сорока иностранных наемников, "а также 10 боевых бронированных машин".

Конашенков также заявил, что в результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.

Кроме того, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области, сказал он.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - сообщил Конашенков.