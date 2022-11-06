Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Несколько населенных пунктов Херсонщины обесточены из-за диверсии на ЛЭП

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Магистральная линия электропередачи в Херсонской области оказалась повреждена в результате действий диверсантов, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены 3 железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта", - сообщил представитель экстренных служб.

Ранее очевидцы сообщили об отключении света в нескольких населенных пунктах в регионе, в том числе в Херсоне.

Электроснабжение Херсонской области в настоящее время обеспечивается с территории Крыма. В июле 2022 года были восстановлены две высоковольтные линии электропередачи - ВЛ 330 кВ "Каховская - Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская - Островская", связывающие Крым с Херсонской и Запорожской областями.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арестована директор компании, организовавшей работу сгоревшего в Костроме кафе

Военная операция на Украине

Российские военные отразили попытки украинских сил пойти в наступление

Дело о халатности надзорных органов завели после пожара в кафе в Костроме

Дело о халатности надзорных органов завели после пожара в кафе в Костроме
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Аэролодка перевернулась на Саяно-Шушенском водохранилище

Пожар в кафе на горе Ай-Петри в Крыму локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

Четыре человека погибли в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и грузовика

Что произошло за день: суббота, 5 ноября

Прокуратура выявила нарушения в работе костромского кафе, где произошел пожар

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе

Двое подозреваемых задержаны в Костроме по делу о гибели людей в пожаре в кафе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });