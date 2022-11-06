Несколько населенных пунктов Херсонщины обесточены из-за диверсии на ЛЭП

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Магистральная линия электропередачи в Херсонской области оказалась повреждена в результате действий диверсантов, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены 3 железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта", - сообщил представитель экстренных служб.

Ранее очевидцы сообщили об отключении света в нескольких населенных пунктах в регионе, в том числе в Херсоне.

Электроснабжение Херсонской области в настоящее время обеспечивается с территории Крыма. В июле 2022 года были восстановлены две высоковольтные линии электропередачи - ВЛ 330 кВ "Каховская - Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская - Островская", связывающие Крым с Херсонской и Запорожской областями.