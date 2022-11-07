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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

В Херсонской области частично восстановили электроснабжение и связь после диверсии на ЛЭП

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение и связь в Херсонской области, нарушенные накануне в результате повреждения магистральной ЛЭП, частично восстановлены, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Свет и связь в городе частично восстанавливается после диверсии на ЛЭП. (...) Я думаю, что электричество и связь будут в ближайшее время восстановлены ", - написал он в своем телеграм-канале.

Однако, уточнил он, перебои со связью и электроснабжением в Херсоне пока сохраняются.

По его словам, в Херсоне сейчас "нет никакой продовольственной проблемы".

"Частично не работают некоторые аптеки. Но возможность получать социальные пособия сейчас не закрыта", - заявил Стремоусов.

Электроснабжение в нескольких населенных пунктах области, в том числе в Херсоне, было нарушено в воскресенье из-за повреждения трех опор ЛЭП на магистрали Берислав - Каховка, сообщили ранее в экстренных службах. Бригады ремонтников в настоящее время занимаются восстановлением линии.

31 ноября власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации еще на 15 км, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов на левой стороне Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Херсонская область Кирилл Стремоусов
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