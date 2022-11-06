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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Патриарх Кирилл заявил, что нынешние вызовы грозят самому существованию России

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал усилить молитвы "за власти и воинство" на фоне угрозы существованию России.

В воскресенье после освящения главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе патриарх заявил, что молитва о властях и о Вооруженных силах не должна быть "механической". "Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями - такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - сказал он.

По его словам, "не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани". "За этим стоит только одно - стремление ослабить Святую Русь", - сказал предстоятель, пояснив, что имеет в виду и Россию, и Украину, и Белоруссию.

РПЦ патриарх Кирилл
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