Третий пострадавший после обрушения балкона в Сочи умер в больнице

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Третий человек, пострадавший после обрушения балкона, умер в больнице", сказал собеседник агентства.

Накануне в городе-курорте при обрушении балкона в 5-этажном многоквартирном доме на месте погибли мужчина и женщина. Еще один человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).