Белоярская АЭС опровергла сообщение о пожаре

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (Свердловская область) опровергает информацию о пожаре на станции, распространяемую в местных телеграм-каналах.

"Утром в интернете появились сообщения о пожаре на БАЭС 6 ноября 2022 - это ложь, распространяемая неизвестными авторами. Белоярская АЭС работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет", - говорится в заявлении пресс-службы АЭС.

Сообщение "о ЧП" было размещено со ссылкой на "Интерфакс". Информационное агентство опровергло публикацию на своих лентах и сайтах сообщения о якобы происшествии на Белоярской АЭС и заявило в связи с этим, что обратится в правоохранительные органы.

Главное управление МЧС России по Свердловской области также сообщило, что данная информация не соответствует действительности.