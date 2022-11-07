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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Переправа через Днепр в Херсонской области для гражданского транспорта временно приостановлена

Понтонная переправа также прекращает свою работу

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Передвижение гражданских транспортных средств через Днепр по воде и понтонной переправе временно прекращено, сообщили в понедельник в администрации Херсонской области.

"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

При этом запрет на переправу не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих перевозки продовольствия и медикаментов, подчеркнули в администрации.

"Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее - через "Речпорт", который находится по адресу: Одесская площадь, 4. Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи", - говорится в сообщении.

При этом в администрации пообещали, что приостановка сообщения через Днепр не отразится на обеспечения правобережной части Херсонской области продуктами и предметами первой необходимости.

18 октября на фоне массированных обстрелов населенных пунктов в Херсонской области со стороны Украины власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км.

Херсонская область Днепр
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