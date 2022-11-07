Мораторий на применение норм КоАП в рамках валютного контроля могут продлить на 2023 г.

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило продлить до 31 декабря 2023 г. применяемый в настоящее время к резидентам (компаниям и гражданам) мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если эти нарушения вызваны санкциями.

Соответствующий законопроект (№227639-8) опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как сообщалось, в июле Госдума приняла закон, согласно которому с 23 февраля по 31 декабря 2022 г. для резидентов РФ вводится мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение ряда норм валютного законодательства.

Было приостановлено применение ряда статей 15.25 КоАП. Речь идет о части 1 (незаконные валютные операции), части 4 (невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки), части 4.1. (невыполнение обязанности по поступлению на счета), части 4.3 (прекращение обязательств по внешнеторговому договору), части 5 (невыполнение обязанности по возврату денежных средств за неввезенные товары).

Мораторий применяется, если требования валютного контроля были не выполнены гражданами и компаниями из-за введенных санкций.

Внесенный правительством законопроект продлевает мораторий до 31 декабря 2023 г.

Необходимость принятия законопроекта авторы обосновывают усиливающимся санкционным давлением со стороны недружественных государств на РФ, которое приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства.

Согласно действующей до введения моратория статье 15.25 КоАП, за незаконные валютные операции граждане, ИП и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц может составить от 20 тыс. до 30 тыс. руб.