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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опровергло информацию о значительных потерях среди мобилизованных резервистов в районе Макеевки.

Власти Украины и их западные союзники занимаются распространением "преднамеренной дезинформации с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан", сообщил в понедельник Национальный центр управления обороной РФ.

"Подтверждением этому является провокационное сообщение о значительных боевых потерях подразделений ВС РФ, укомплектованных мобилизованными гражданами, в районе Макеевки. В ходе проведенного анализа установлено, что военнослужащие, о которых идет речь в фейковых материалах, в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении центра, которое опубликовано на сайте Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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