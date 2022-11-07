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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Военные РФ опровергли запрет на телефоны и свидания для кемеровских мобилизованных

Военные РФ опровергли запрет на телефоны и свидания для кемеровских мобилизованных
Фото: Arkady Budnitsky/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию о том, что у мобилизованных резервистов в 74-ой Юргинской бригаде изъяли телефоны и запретили видеться с близкими.

"В частности, в телеграм-каналах сообщалось об изъятии телефонов у мобилизованных граждан в 74 Юргинской бригаде и запрете свиданий с родными, что не соответствует реальности", - сообщил в понедельник Национальный центр управления обороной РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте Минобороны РФ в понедельник.

"Действительно, пользование техническими средствами с расширенными мультимедийными возможностями на территориях воинских частей запрещено, и поэтому они хранятся в специально оборудованных для этого местах. Однако запрет на использование кнопочных телефонов личным составом бригады не вводился. Общение мобилизованных с семьями и близкими организовано на КПП в комнате посетителей", - говорится в сообщении о работе "горячей линии" по вопросам частичной мобилизации.

Минобороны РФ
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