"ЛизаАлерт" и детский омбудсмен договорились о поиске пропавших детей в новых регионах России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, сообщила детский омбудсмен во вторник.

"С Григорием Сергеевым (...) договорились о совместном поиске детей, пропавших на территориях специальной военной операции. Например, если в опасной ситуации семья разделилась и близкие потеряли друг друга", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Координацией поиска со спасательным отрядом займутся гуманитарные штабы российского детского омбудсмена "Детям - в руки", уже работающие в Донецке и Луганске. В ближайшее время они также должны появиться в Херсонской и Запорожской областях, говорится в сообщении на сайте уполномоченной по правам ребенка.

"Новые регионы пока только интегрируются в состав России, у них другое административное устройство - и отлаженный за десятилетие процесс поиска здесь не всегда работает, сложно сходу установить нужные контакты", - пояснила Львова-Белова в своем телеграм-канале необходимость совместной работы.

По словам Сергеева, "ЛизаАлерт" уже получает заявки на поиск пропавших жителей четырех регионов, включая детей, отмечается в сообщении пресс-службы омбудсмена.