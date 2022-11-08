Один человек погиб при крушении вертолета под Костромой

Еще четверо пострадали

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Небольшой вертолет разбился под Костромой, один человек погиб, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-2 выполнял санитарный рейс и потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

На борту вертолета находились пять человек. Один человек, как заявили в экстренных службах, погиб.

Четыре человека - пилоты и фельдшеры - пострадали.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале написал, что вертолет выполнял полет из города Шарья по заданию санитарной авиации.

"Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы", - написал Ситников.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, "в ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в 4 км от аэропорта "Сокеркино" Костромской области. По предварительной информации на борту 5 человек". Дальнейшая информация уточняется, отметила пресс-служба.