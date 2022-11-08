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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Обнаружено место аварии вертолета в Костромской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губенатор Костромской области Сергей Ситников сообщил об обнаружении вертолета Ми-2, совершившего аварийную посадку.

"Место аварийной посадки определено. Вертолет - в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи выехали на место", - написал он в телеграм-канале во вторник.

По его словам, пострадавших доставят в больницу в Костроме. "Медицинская помощь пострадавшим в результате аварийной посадки вертолета Ми-2 будет оказана на базе городской больницы Костромы. Две хирургические бригады готовы к оказанию помощи. Сейчас идёт эвакуация людей", - добавил губернатор.

В свою очередь пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в результате инцидента один человек погиб, еще четыре пострадали. "Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ обнаружили вертолёт Ми-2, который совершил аварийную посадку в Костромской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сотрудниками ведомства проводятся работы по деблокированию пострадавших.

Костромская область Сергей Ситников
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