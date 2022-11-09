Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, в этот день Путин посетит "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА и ознакомится с клинической и научной деятельностью подразделений Центра.

Учреждение является ведущей организацией в структуре ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. На базе Центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.

Далее в Кремле президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА, вручит государственные награды сотрудникам агентства.

Также в этот день состоится встреча с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, информирует пресс-служба.