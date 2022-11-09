Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Путин примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия ФМБА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, в этот день Путин посетит "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА и ознакомится с клинической и научной деятельностью подразделений Центра.

Учреждение является ведущей организацией в структуре ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. На базе Центра функционирует научно-производственный комплекс, который стал первой в России площадкой для разработки и производства персонифицированных лекарственных препаратов.

Далее в Кремле президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА, вручит государственные награды сотрудникам агентства.

Также в этот день состоится встреча с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, информирует пресс-служба.

Владимир Путин ФМБА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 ноября

В России со следующего года появится единое пособие для семей с детьми

Путин заявил о необходимости поддержки семей с детьми при желании родителей работать

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск, участвующих в СВО

Один человек погиб при крушении вертолета под Костромой

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

"Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN в России

Депутаты предложат Генпрокуратуре признать "Гринпис" нежелательной в РФ организацией

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 18

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 18
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });