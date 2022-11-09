В Думу внесены поправки о реальных сроках за сбор краснокнижных растений

Авторы поправок предложили унифицировать законодательные меры защиты редких растений, животных и водных биоресурсов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение или сбор редких и ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами России.

Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов проекта Павел Крашенинников. Всего под законопроектом № 231311-8 восемь подписей депутатов Госдумы и сенаторов.

Он объяснил, что в законодательстве сейчас повышенная ответственность за уничтожение редких животных и рыб предусмотрена, а за уничтожение редких растений - нет и растения недостаточно эффективно защищаются. В связи с этим он привел примеры, что в регионах, особенно на Дальнем Востоке и в Крыму, в последние годы становится все больше случаев уничтожения редких видов краснокнижных растений.

Поэтому парламентарии предложили унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, дополнив Уголовный кодекс статьей 260.1 "Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ".

Составы уголовных преступлений, а также наказание предложено установить по аналогии со статьей 258.1 УК о незаконной добыче и обороте ценных животных и водных биоресурсов. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, напомнил депутат.

Законопроект предусматривает, что за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений можно будет привлечь к ответственности, только если преступление было совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.