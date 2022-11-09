Контроль за расходами чиновников предложили продолжать в течение полугода после увольнения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о проекте закона, который предусматривает продолжение контроля за расходами госслужащего после увольнения с должности.

"Предусматривается, что в течение полугода после увольнения прокуратура может продолжать контроль", - сказал Пискарев на заседании комитета в среду.

В свою очередь директор департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда РФ Алексей Шумков отметил, что в настоящее время процедура контроля за расходами госслужащего прекращается, "если он переходит на другую работу или остается безработным".

"Подготовленный проект закона предусматривает, что если в отношении чиновника начата процедура контроля, то в случае его увольнения, ее завершает генеральная прокуратура, все санкции по результатам контроля может принять Генпрокуратура и может изменить основания увольнения, например, с утратой доверия", - сказал Шумков.

Такой подход позволит исключить ситуации, когда чиновники живут "двойной жизнью", сказал также Пискарев, напомнив о герое произведения "Золотой теленок" Александре Корейко.