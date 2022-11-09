Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Контроль за расходами чиновников предложили продолжать в течение полугода после увольнения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о проекте закона, который предусматривает продолжение контроля за расходами госслужащего после увольнения с должности.

"Предусматривается, что в течение полугода после увольнения прокуратура может продолжать контроль", - сказал Пискарев на заседании комитета в среду.

В свою очередь директор департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда РФ Алексей Шумков отметил, что в настоящее время процедура контроля за расходами госслужащего прекращается, "если он переходит на другую работу или остается безработным".

"Подготовленный проект закона предусматривает, что если в отношении чиновника начата процедура контроля, то в случае его увольнения, ее завершает генеральная прокуратура, все санкции по результатам контроля может принять Генпрокуратура и может изменить основания увольнения, например, с утратой доверия", - сказал Шумков.

Такой подход позволит исключить ситуации, когда чиновники живут "двойной жизнью", сказал также Пискарев, напомнив о герое произведения "Золотой теленок" Александре Корейко.

Госдума Василий Пискарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецслужбы сообщили о предотвращении теракта на энергообъекте в Бердянске

Формат участия Путина в саммите G20 должен определиться в ближайшие дни

В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США

В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США

Песков заявил, что Путин пока не планирует поездку в Донбасс

Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд в конце ноября проверит законность приговора журналисту Сафронову

Курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году

Курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году

Соцсеть Yappy опровергла утечку персональных данных своих пользователей

Соцсеть Yappy опровергла утечку персональных данных своих пользователей

В Думу внесены поправки о реальных сроках за сбор краснокнижных растений

Главред Republic Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск в РФ

Главред Republic Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск в РФ

Баскетболистку Бриттни Грайнер этапируют из СИЗО в колонию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });