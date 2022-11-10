Путин поздравил полицейских с Днем сотрудника внутренних дел

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ поздравил личный состав и ветеранов МВД с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

"Рад поздравить вас с праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел, искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, за ваш значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что деятельность полиции находится "в фокусе пристального общественного внимания", россияне, по его словам, "видят и ставят свою оценку профессионализму, принципиальности, честности сотрудников, их умению при любых обстоятельствах проявлять уважение к достоинству человека".

"Именно такие качества и, конечно, конкретные достижения в работе каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других служб и подразделений МВД складываются в общий результат, имеющий принципиальное значение для граждан и всей нашей большой страны", - подчеркнул Путин.

Российский президент добавил, что к МВД в настоящее время предъявляются повышенные требования из-за военной спецоперации. Так, полицейские "обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях".

Путин также отметил снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений в 2022 году, успешное противодействие организованной преступности и накроторговле, уменьшение числа ДТП и нарушений закона несовершеннолетними

"Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов - борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью", - резюмировал глава государства.