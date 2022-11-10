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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

Глава российской делегации на саммите G20, новый фигурант дела о пожаре в Костроме и обращение РЖД по поводу санкций

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября.

- Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин не поедет в Индонезию.

- РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций. В монополии отметили, что с момента подачи первого заявления прошло более 3 месяцев. Между тем стало известно, что Минтранс РФ считает необходимым провести в 2022 г. докапитализацию ОАО "РЖД" на 217 млрд руб. из средств ФНБ.

- Депутата Костромской облдумы Мирзоева арестовали по делу о пожаре в кафе "Полигон". Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

- Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней. По его словам, банк "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом этот бренд исчезнет.

- Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн. Сделку планируется закрыть к декабрю.

- Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter. Также миллиардер ввел новое правило, согласно которому сотрудники будут работать в офисах минимум 40 часов в неделю.

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