Подсанкционным госкомпаниям РФ вернут квоты на закупку у малого бизнеса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Для госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями, планируется вернуть требования об обязательной доле закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает внесение изменений в ряд правительственных постановлений. В том числе, в постановление, определяющее порядок участия малого бизнеса в закупках госкомпаний. Речь идет о госкомпаниях, которые подпали под санкции и по решению правительства с марта текущего года перестали размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информацию о своих закупках, а сами закупки должны проводить либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на специализированной ЭТП, либо неконкурентными способами.

По действующему закупочному законодательству такие закупки не учитываются при расчете доли закупок у субъектов МСП. То есть, ряд госкомпаний, фактически, получил возможность не выполнять квоты по закупкам у малого бизнеса. В общем случае госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (закупки, в которых могут принимать участие только субъекты МСП - ИФ). В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тыс. (по оценкам ряда экспертов - может достигать 40 тысяч). Мониторингом выполнения этих требований (в отношении крупнейших госкомпаний - ИФ) занимается "Корпорация МСП".

Стоит отметить, что проект правительственного постановления не просто возвращает для подсанкционных госокомпаний требование о выполнении квот по закупкам у малого бизнеса, но и отменяет требование об обязательной доле спецторгов в СГОЗ. То есть, таким госкомпаниям потребуется выполнить только "общую" квоту – по закупкам у субъектов МСП не менее 25% от СГОЗ.

"Реализация указанного изменения предоставит таким заказчикам гибкую возможность достижения минимального объема закупок как путем осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, так и путем установления требования к поставщикам привлекать субъектов МСП к исполнению договоров в качестве субподрядчиков", - говорится в пояснительной записке к проекту правпостановления.

Эти положения, в случае принятия проекта постановления, начнут действовать с 1 января 2023 года.

Как сообщалось, в сентябре первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минфину РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральному казначейству к середине ноября подготовить проект соответствующих изменений к правительственному постановлению, регламентирующему особенности участия малого бизнеса в закупках госкомпаний.

Ранее "Корпорация МСП" отмечала, что крупнейшие госкомпании, как правило, перевыполняют квоту по закупкам у малого бизнеса.

"Доля закупок у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") установила рекорд и составила почти половину (48,5%) от общего объема, - говорилось в сообщении корпорации о результатах закупок госкомпаний у малого бизнеса по итогам 9 месяцев текущего года. - Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, а в 2020-м - не достигал даже 20%".

Так, по данным корпорации, за 9 месяцев текущего года субъекты МСП заключили более 537 тыс. договоров о закупках на 3 трлн рублей. При этом подчеркивалось, что здесь не учитываются договоры, заключенные с малым бизнесом 900 крупнейшими госкомпаниями, подпавшими под санкции и не размещающими информацию о своих закупках в ЕИС.

Крупнейшие госкомпании, находящиеся под санкциями, в марте обязались продолжить осуществление закупок у малого бизнеса.

"Корпорацией проведено обсуждение вопроса сохранения внутреннего рынка для малых и средних компаний с 40 крупнейшими заказчиками, которые высказали готовность продолжить закупки у субъектов МСП", - говорили тогда "Интерфаксу" в "Корпорации МСП".

На тот момент требование о неразмещении информации о закупках в ЕИС распространялось только на 230 госкомпаний, в отношении которых введены санкции или ограничительные меры. По оценкам "Корпорации МСП", общий объем закупок только этих компаний составил в прошлом году 3,82 трлн рублей.

В 2021 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил около 4 трлн рублей. В 2020 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП достиг 3,9 трлн рублей. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен достигнуть в 2024 году 5 трлн рублей.