В Думу внесли законопроект о пожизненном сроке за диверсии с использованием патогенов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об уголовной ответственности вплоть до пожизненного срока за совершение диверсионных действий с использованием патогенов.

Соответствующий проект закона (232768-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности Госдумы.

Так, статью 281 Уголовного кодекса предлагается изменить, указав, что совершение действий, направленных на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ наказывается лишением на срок от 10 до 15 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Если вышеуказанные действия сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов, либо повлекли умышленное причинение смерти человеку, то они наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме этого, законопроект предусматривает поправки в статью 205 Уголовного кодекса, и указывает, что если террористический акт будет связан с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов, то он будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

В пояснительной записке говорится, что в современных условиях экономическая безопасность и обороноспособность РФ могут быть существенно ослаблены не только путем взрывов и поджогов, нарушающих функционирование объектов промышленной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, но и посредством преднамеренного выведения из хозяйственной деятельности трудоспособного населения, заражения сельскохозяйственных животных и растений, приведения в негодность пищевых и сырьевых ресурсов, поражения и уничтожения иных компонентов природной среды.

Одним из наиболее вероятных способов совершения вышеназванных диверсионных действий может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий - инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны, а также посягательство на потенциально опасные биологические объекты, в которых осуществляется деятельность, связанная с использованием патогенов.