Желающих стать опекунами могут обязать проходить социально-психологическое обследование

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о совершенствовании законодательства в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Соответствующая инициатива (232772-8) размещена в четверг в базе деятельности нижней палаты парламента.

В частности, законопроектом предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц. Также предусматривается социально-психологическое обследование детей-сирот.

Предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки.

Проект закона предусматривает обязательность прохождения подготовки близкими родственниками детей-сирот, желающими принять ребенка в свою семью на воспитание.

Кроме того, предлагается ввести требование об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью такого ребенка.

Законопроект прописывает возможность последующих усыновления или передачи под опеку детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении указанным гражданином ребенка.

Проект закона предлагает установить возможность одномоментного усыновления только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой одного лица или супругов, или были усыновлены одним лицом или супругами, или воспитывались вместе в одной семье в период их нахождения под опекой или находились под надзором в одной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитывались не менее одного года вместе в одной воспитательной группе. Аналогичный порядок предусматривается и при передаче детей под опеку (попечительство).

В пояснительной записке приводятся данные федерального статистического наблюдения, согласно которому ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание от общей численности детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях.

Из них по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, приемных или патронатных родителей отменено, к примеру, в 2017 году 3 134 (66% от общего количества решений), в 2018 году - 3 490 (67% от общего количества решений), в 2019 году - 3 345 (63% от общего количества решений), в 2020 году - 2 834 (59% от общего количества решений), в 2021 году -3 160 (61%).

К обстоятельствам, послужившим причиной отмены решения о передаче ребенка в семью, относятся в том числе некачественная подготовка граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание детей-сирот, а также отсутствие мотивации у семей, принявших в семью на воспитание ребенка.

В связи с этим система подбора и подготовки таких граждан требует совершенствования, считают авторы.