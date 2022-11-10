Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В Госдуму внесен законопроект о запрете видеозаписи в кинотеатрах

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий вести видеозапись в кинотеатрах и обязывающий данные заведения уведомлять посетителей о действиях при возникновении ЧС.

"Предлагается дополнить Федеральный закон от "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (далее - Закон о кино) положениями, вводящими прямой запрет на осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов", - говорится в законопроекте, опубликованном в базе данных ГД в четверг.

Также документ устанавливает, что в случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг.

Кроме того, законопроектом возлагается обязанность на демонстраторов фильмов информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Кроме того, законопроектом 232857-8 предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и по зрению) к национальным фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

Депутата Костромской облдумы Мирзоева задержали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

Суд запретил объявления о продаже БАДов и пищевой продукции с мухоморами на Wildberries

Кабмин подготовит меры по поддержке семей, переставших получать пособие на ребенка

Госдума приняла закон о централизации в федеральном бюджете 3% налога на прибыль

Госдума приняла закон о централизации в федеральном бюджете 3% налога на прибыль

Греф заявил, что страхи регуляторов тормозят развитие инноваций в России

Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году

Военная подготовка в российских школах будет включать полевые выезды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });