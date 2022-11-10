В Госдуму внесен законопроект о запрете видеозаписи в кинотеатрах

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий вести видеозапись в кинотеатрах и обязывающий данные заведения уведомлять посетителей о действиях при возникновении ЧС.

"Предлагается дополнить Федеральный закон от "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (далее - Закон о кино) положениями, вводящими прямой запрет на осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов", - говорится в законопроекте, опубликованном в базе данных ГД в четверг.

Также документ устанавливает, что в случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг.

Кроме того, законопроектом возлагается обязанность на демонстраторов фильмов информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Кроме того, законопроектом 232857-8 предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и по зрению) к национальным фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.