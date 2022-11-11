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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Путин обсудил с президентом ЦАР поставки российского зерна и удобрений в Африку

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой подтвердил готовность Москвы поставлять в Африку сельхозпродукцию и удобрения, сообщает сайт Кремля.

"При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями", - говорится в сообщении.

Собеседники выразили "обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор".

Также они договорились продолжить взаимодействия в целях укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР.

Туадера "выразил признательность за разноплановое содействие, оказываемое Россией его стране, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия-Африка, проведение которого намечено летом 2023 года в Санкт-Петербурге".

ЦАР Владимир Путин Африка Фостен Арканж Туадера
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