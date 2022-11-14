В вошедшей в состав РФ Луганской народной республике ликвидирован МИД

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал министерство иностранных дел ЛНР в связи с вхождением республики в состав России.

"Постановляю: 1. Ликвидировать Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа Пасечника, опубликованного на его официальном сайте.

Согласно документу, завершить процедуру ликвидации МИД ЛНР необходимо не позднее 1 июня 2023 года.

Кроме того, Пасечник издал указ о ликвидации генеральной прокуратуры республики. Отмечается, что процедура ликвидации ведомства должна быть завершена не позднее 12 января 2023 года.

23-27 сентября на территории Донецкой, Луганской народных республик, а также на территории Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав России, 30 сентября были подписаны соответствующие договоры о присоединении.