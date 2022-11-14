Алтайский губернатор Томенко попросил Путина помочь привлекать на село врачей и учителей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил включить строительство жилья в сельских районах, предназначенного для врачей и учителей, в федеральную адресную инвестиционную программу.

"Мы выработали программу, что для 60 сельских поселений, для 60 наших муниципальных районов, сельских территорий хотелось бы построить многоквартирные дома малой мощности, для того, чтобы иметь возможности таким образом поддержать молодых специалистов, поддержать специалистов, которые очень нужны на селе, - сказал губернатор. - Для этих целей мы сделали здесь расчеты, исходя из стоимости квадратного метра, который у нас сегодня образуется, чтобы дефицит этот попытаться закрыть, и мы уверены, что эта мера обязательно сработает, требуется поддержка и включение этих мероприятий".

"В адресную программу?", - уточнил Путин.

"В федеральную адресную инвестиционную программу", - подтвердил Томенко.

Губернатор рассказал президенту, что для привлечения специалистов на село в крае действуют программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер" (или "Сельский фельдшер"), но жилищный вопрос стоит в сельских районах наиболее остро.

Кроме этого, Томенко попросил президента рассмотреть возможность того, чтобы в методике распределении субвенций Фонда обязательного медицинского страхования учитывались бы особенности таких регионов, как Алтайский край, где доля сельского населения составляет больше 40%.

"Знаю, уважаемый Владимир Владимирович, что год назад примерно на Дальнем Востоке, когда проходило обсуждение вопросов социально-экономического развития, коллеги поднимали этот вопрос. Знаю, что на ближайший год уже в проекты бюджета фонда учтены изменения этой методики. Я бы просил дать поручение посмотреть для таких регионов, как Алтайский край, с такими особенностями, может быть, чтобы методика учитывала эти особенности", - сказал губернатор.