Верховный суд России предложил увеличить срок обжалования некоторых решений суда

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России предложил увеличить сроки обжалования для решений, принятых мировыми судьями, а также по делам о помещении задержанного на время следствия в психиатрический стационар.

"В части первой статьи 323 УПК РФ (обжалование приговора мирового судьи - ИФ) слова "10 суток" заменить словами "15 суток", в части девятой статьи 435 УПК РФ (обжалование временного помещения в психиатричекую клинику - ИФ) слова "10 суток" заменить словами "15 суток", - говорится в поправках, который принял пленум Верховного суда.

Такие поправки Верховный суд предлагает внести в Госдуму ко второму чтению проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

Принятый в первом чтении законопроект уже предусматривает увеличение сроков обжалования приговоров и иных судебных решений по уголовным делам с десяти до 15 суток.

Кроме того, если законопроект будет принят, судами будут оглашаться только вводные и резолютивные части приговоров. В настоящее время, согласно УПК, такая практика применяется только по делам, рассматриваемым в закрытом режиме либо, по усмотрению суда, по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

При этом ко второму чтению законопроекта Верховный суд внес к нему поправки, которыми предлагается обязать суд к моменту изготовления приговора составлять его в полном объеме.

Этот законопроект был внесен в ГД еще в 2017 году, однако до рассмотрения дошел только нынешней осенью.