Совет Федерации одобрил закон о едином пособии семьям с детьми и беременным

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала на заседании, что это пособие объединяет действующие сегодня меры поддержки, позволяет семьям получать помощь из бюджета на единых условиях, независимо от региона проживания.

"Родителям не придется ходить по инстанциям, стоять в очередях. С введением универсального пособия, если у семьи есть право на получение выплат - нажатие кнопки информационной системы - и это право реализуется. Надеемся, что Минцифры в срок и качественно выполнит свою часть работы, а Минтруд будет отслеживать всё по регионам, чтобы не было никаких сбоев", - сказала она.

Закон заменяет такой вид государственного пособия, как "ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности", на "ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка".

Согласно закону, право на такое пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого такого ребенка.

Предусматривается, что назначение и выплата пособия будет осуществляться беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Также пособие выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории РФ.

Пособие выплачивается, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение о назначении пособия последовало в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (в остальных случаях - начиная с даты обращения). При этом назначается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Кто имеет право на пособие

Предусматривается, что право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения.

Среднедушевой доход будет рассчитываться исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в т.ч. в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением пособия, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка и условий назначения и выплаты пособия.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.