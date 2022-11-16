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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Глава МЧС для импортозамещения пожарной техники решил изучить опыт Белоруссии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков поручил изучить опыт производителей пожарно-спасательной техники Белоруссии в импортозамещении. Он заявил об этом в ходе рабочего визита в Белоруссию, где он осмотрел предприятие по выпуску пожарно-спасательной техники в Борисове.

"Делаем все сами, на сегодняшний день мы практически независимы ни от кого. Мы медленно, но верно отказались от комплектующих, которые можно заказать в Европе и оставили только одну компанию. Для нас было важно разработать свою электронику", - сказал Куренкову директор предприятия Олег Дерябин.

"Импортозамещение в сфере пожарной техники и оборудования российских производителей достигло высокого уровня. Есть проблемные вопросы, поскольку моментально полностью перейти на исключительно отечественные комплектующие нельзя, для этого нужно время. Необходимо изучить опыт белорусских коллег, чтобы эти проблемные вопросы как можно быстрее решить", - ответил российский министр.

МЧС Александр Куренков Белоруссия Олег Дерябин
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