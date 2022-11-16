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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Госдума приняла закон о снижении задатка при продаже части госимущества

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "О приватизации государственного и муниципального имущества", которые предусматривают снижение до 10% с 20% задатка при продаже госимущества стоимостью менее 100 млн рублей.

Документ № 149574-8 в июне внесло в парламент правительство.

"В целях расширения круга потенциальных покупателей приватизируемого государственного и муниципального имущества законопроектом предлагается внести изменения в [закон] 178-ФЗ в части уменьшения суммы задатка при продаже государственного и муниципального имущества с 20% до 10% в случае продажи имущества, начальная цена которого составляет менее 100 млн рублей, - говорится в пояснительной записке к принятому закону. - Предлагаемая мера позволит потенциальным покупателям снизить затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для участия в приватизационных торгах (задаток)".

Отмечается, что ориентировочно экономия на обслуживание кредитных средств составит около 20 млн рублей в год.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

При цене госимущества в 100 млн рублей и более будет действовать старая норма - о задатке в размере 20% от начальной цены.

Правительство Госдума
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