Исследование ученых из РФ и Австрии подтвердило, что "Спутник V" формирует устойчивый иммунитет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Команда ученых из России и Австрии провела исследование, которое показало, что вакцина "Спутник V" обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу, который не снижается даже с учетом формирования антител против аденовируса человека 26-го серотипа (Ad26), который лежит в основе первого компонента вакцины.

"РФПИ объявляет о публикации в рецензируемом международном медицинском журнале NPJ Vaccines (входит в группу изданий Nature) статьи с результатами совместного исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" командой ученых из России и Австрии. Согласно данным исследования, вакцина обеспечивает формирование сильного и длительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, который не снижается даже с учетом формирования антител против аденовируса человека 26-го серотипа (Ad26), который лежит в основе первого компонента вакцины", - говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

Также отмечается, что иммунный ответ против коронавируса при последующей иммунизации препаратом "Спутник Лайт", в основе которого также находится аденовирус Ad26, не ухудшается.

Как отмечают авторы исследования, первичная вакцинация компонентом "Спутника V" на основе аденовируса Ad26 стимулировала выработку нейтрализующих антител к нему, которые сохранялись в крови в течение не менее девяти месяцев. При этом высокие титры нейтрализующих антител к Ad26, выявленные перед бустирующим уколом, не влияют на его способность к формированию иммунитета к коронавирусу.

В пресс-службе напомнили, что "Спутник V" является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.

Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" подтверждена результатами более чем 50 клинических исследований и данными применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит, добавили в пресс-службе.