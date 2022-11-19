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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 445 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 063 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 6,4%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах России, снижение количества госпитализаций - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах, уточнили в штабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 546 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 60 умерших.

Выздоровели за сутки 6 621 человек, или на 3,9% меньше в сравнении с 18 ноября, сказали оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 531 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 395 человек умерли и 20 939 481 выздоровел.

Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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