Рябков предупредил о фрагментации мирового рынка нефти из-за введения потолка цен

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Попытки ввести потолок цен на российскую нефть приведут к фрагментации рынка, Россия будет к этому адаптироваться, заявил RTVI замглавы МИД Сергей Рябков.

"Попытки создать некие картели потребителей или антикартели в противовес производителям и экспортерам на уровне размышлений, а точнее домыслов, прослеживались и раньше. Сейчас действительно дошло до неких договоренностей, я думаю, что мы имеем дело с фрагментацией прежнего глобального рынка на этот вид товаров, - сказал он. - Сообразуясь с ситуацией, будем адаптироваться".

В Москве уверены: "покупателей и потребителей на нашу продукцию, не только сырьевого сектора, а вообще в целом на экспортную продукцию Российской Федерации, мы найдем".

"Мы не останемся без экспортной выручки, наши производители не останутся без заказов", - убежден замминистра.

"Работа по адаптации к разрушаемому самим Западом универсальному характеру товарных рынков и мировой валютно-финансовой системы ведется, и она интенсифицируется", - заверил Рябков.

15 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса ЕК сохраняет приверженность цели ввести потолок цен на нефть.