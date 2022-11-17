Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Рябков предупредил о фрагментации мирового рынка нефти из-за введения потолка цен

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Попытки ввести потолок цен на российскую нефть приведут к фрагментации рынка, Россия будет к этому адаптироваться, заявил RTVI замглавы МИД Сергей Рябков.

"Попытки создать некие картели потребителей или антикартели в противовес производителям и экспортерам на уровне размышлений, а точнее домыслов, прослеживались и раньше. Сейчас действительно дошло до неких договоренностей, я думаю, что мы имеем дело с фрагментацией прежнего глобального рынка на этот вид товаров, - сказал он. - Сообразуясь с ситуацией, будем адаптироваться".

В Москве уверены: "покупателей и потребителей на нашу продукцию, не только сырьевого сектора, а вообще в целом на экспортную продукцию Российской Федерации, мы найдем".

"Мы не останемся без экспортной выручки, наши производители не останутся без заказов", - убежден замминистра.

"Работа по адаптации к разрушаемому самим Западом универсальному характеру товарных рынков и мировой валютно-финансовой системы ведется, и она интенсифицируется", - заверил Рябков.

15 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса ЕК сохраняет приверженность цели ввести потолок цен на нефть.

Сергей Рябков МИД Еврокомиссия Запад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле считают, что если бы США повлияли на Киев, в СВО не было бы необходимости

Первый старт пилотируемого корабля РФ "Орел" перенесен с 2023 г. на более поздний срок

Столичный арбитраж обязал Google восстановить YouTube-канал НТВ

Песков объяснил изменения в составе СПЧ новыми обстоятельствами

МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

Президент исключил из СПЧ Игоря Каляпина и Николая Сванидзе

Президент исключил из СПЧ Игоря Каляпина и Николая Сванидзе

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт муки и круп почти в три раза

Александр Акопов станет гендиректором телеканала СТС и замгендиректора НМГ

РКН объяснил блокировку сайтов "Новой газеты" и ее проекта "Свободное пространство"

Российский частный интернет-спутник планируют запустить на орбиту в 2024 году

Российский частный интернет-спутник планируют запустить на орбиту в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });