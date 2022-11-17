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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Физлица в октябре купили валюту недружественных стран на 70,9 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Физические лица в целом в октябре 2022 года купили на биржевом и внебиржевом рынках валюту на общую сумму 73,8 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Основной объем нетто-покупок граждан пришелся на "токсичную" валюту – 70,9 млрд рублей, тогда как юаней было куплено всего на 2,9 млрд рублей, отмечает ЦБ. Покупки долларов США и евро, как и месяцем ранее, осуществлялись через биржу (115,7 млрд рублей), при этом на внебиржевом рынке наблюдались продажи на сумму 44,9 млрд рублей.

В сентябре физлица продали валюту на 22,4 млрд рублей. На биржевом рынке граждане в сентябре приобрели валюту на 139,4 млрд рублей (в том числе юаней - на 22,7 млрд рублей). На внебиржевом рынке (покупки через крупнейшие банки) ситуация была обратной: за сентябрь долларов и евро было продано на сумму 161,8 млрд рублей.

Крупнейшие банки, как основная категория участников по реализации валютной выручки экспортеров, в октябре по-прежнему были крупнейшими продавцами валюты на рынке. Объем продаваемой валюты в октябре немного вырос по сравнению с сентябрем – с 767,9 млрд рублей до 836,7 млрд рублей.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к системно значимым, приобретавшие валюту для импортеров, а также иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем покупок данной категории участников в октябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем с 531,6 млрд рублей до 677,6 млрд рублей.

Нерезиденты из дружественных стран в октябре в два раза сократили нетто-покупки валюты за рубли по сравнению с предыдущим месяцем и купили валюту на 69,5 млрд рублей (в сентябре - 130,6 млрд рублей). "Покупки со стороны данной категории участников связаны в том числе с операциями российских граждан, открывших счета в дружественных странах, а также с осуществлением операций в рамках параллельного импорта", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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