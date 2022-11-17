Валютные обязательства банков РФ в октябре сократились на $14,8 млрд на рисках санкций

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Валютные обязательства российских банков перед физическими и юридическими лицами по итогам октября 2022 года сократились на $14,8 млрд (без учета корректировки на объем выпущенных еврооблигаций), говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Основное сокращение пришлось на первую половину октября: за этот период валютные обязательства банков перед клиентами сократились на $9,4 млрд, отметили в ЦБ.

"К октябрю под влиянием санкционных рисков и оттока валютных депозитов у отдельных банков существенно сократились остатки на корреспондентских счетах в "токсичных" валютах, что привело к дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке", - говорится в обзоре.

К концу октября эта ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты, подчеркивает регулятор.

Рост стоимости валютной ликвидности на внутреннем рынке, как отмечает ЦБ, наблюдался с конца сентября на фоне одновременного увеличения спроса и снижения предложения валюты.

"Оперативно и синхронно снизить валютные активы банки не могли, поскольку они характеризовались недостаточной ликвидностью", - объясняет регулятор.

"На фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке. Стабилизации ситуации способствуют постепенное снижение опасений расширения санкций, приток иностранной валюты на внутренний рынок и урегулирование банками валютной позиции", - отмечает ЦБ.

Рост стоимости валютной ликвидности приводит к удорожанию хеджирования валютных рисков, но в то же время заставляет банки активнее проводить работу по девалютизации своих активов, подчеркивает регулятор.