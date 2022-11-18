В Рособрнадзоре не заметили снижения качества подготовки абитуриентов в 2022 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре не увидели снижения качества подготовки абитуриентов и набора в вузы в текущем году, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

"Несмотря на те условия, в которых проводился экзамен в 2022 году, несмотря на пандемию, когда многие образовательные организации были вынуждены уйти на дистанционный формат обучения, качество набора 2022 года не снизилось", - сказал Круглинский на пресс-конференции в пятницу.

"Средний балл приема на бюджет в 2022 году фактически сопоставим со средними баллами за последние два года. Если сравнивать его со средним балом приема в прошлом году, то даже немного выше и составляет 69,5 (69,35 в 2021 году - ИФ)", - добавил он.

По его словам, "такая же тенденция наблюдается и при приеме на внебюджет, где средняя цифра составила 64,53".