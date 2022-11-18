Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия к 2030 году рискует столкнуться с дефицитом ледокольного флота, строительство отстает от графика, есть срывы сроков по контрактам, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике Медведев обратил внимание на проблемы флота, которые необходимо решать уже на данном этапе.

"Это касается в целом общей ситуации с ледокольным флотом, поскольку, как и некоторые другие элементы нашей транспортной составляющей - происходит старение атомного флота. Половина группировки под управлением корпорации "Росатом". Это те самые суда, которые были построены еще по прежним технологиям, которые в какой-то период были вполне современными, но сейчас, конечно, уже не такие, и срок их службы неоднократно продлевался", - сказал Медведев.

Он отметил, что к 2026-2027 годам эти ледоколы свой ресурс выработают.

"И если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей", - сказал Медведев, напомнив, что сейчас вопрос использования Северного морского пути и присутствия в Арктике стал политизироваться.

Он подчеркнул, что Россию часто, несмотря на то, что страна является главным арктическим государством, пытаются выдвинуть "с центрального поля" и задвинуть на периферию. "Именно поэтому дефицит ледокольного флота недопустим", - сказал Медведев.

Среди причин дефицита Медведев назвал отставание от графика строительства и срывы сроков по контрактам.