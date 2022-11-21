"Газпром" начал установку потребителям "умных" счетчиков газа с защитой от утечек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к установке потребителям интеллектуальных счетчиков со встроенной системой безопасного использования - они автоматически передают показания поставщику и страхуют от возможной утечки газа.

ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" сообщает, что договорилось с администрацией Междуреченского района об оснащении около 800 абонентов "новыми системами учета со встроенным запорным клапаном, который будет автоматически закрываться в случае превышения предельно допустимой концентрации взрывоопасных и токсичных газов и оксида углерода при наличии даже небольшой утечки или микротрещины на газоиспользующих приборах".

"Надеемся, что после тестирования системы на одном из районов Вологодчины в дальнейшем она будет иметь повсеместное применение", - приводится в сообщении комментарий гендиректора РГК Юрия Шахбазова.

Счетчик обеспечит мгновенную передачу данных на пульт контроля, а также владельцу помещения путем направления уведомления в мобильном приложении. Также система позволит обеспечить полный телеметрический контроль и безопасность газопотребления.

За счет встроенного запорного клапана и датчика контроля загазованности система позволит избежать возможных аварийных ситуаций при неправильной эксплуатации оборудования потребителями, при повреждениях гибкой проводки, отсутствии тяги в дымоходе, отмечается в релизе.

Ранее генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил в интервью "Интерфаксу", что одна из задач компании - установка у потребителей "умных" счетчиков с описанными функциями. В газовой отрасли обязанность установки счетчика пока что возложена на покупателя, поэтому потребители нередко выбирают узлы учета с минимальными функциями и невысоким качеством измерения.