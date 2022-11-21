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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Жильцам многоквартирных домов сократят счета за вывоз мусора в случае отъезда

Жильцам многоквартирных домов сократят счета за вывоз мусора в случае отъезда
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство изменило порядок перерасчета платы за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов, сообщает сайт кабинета министров. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о перерасчете платы для жильцов, которые на время отъезда в отпуск или командировку перестают пользоваться этой услугой. Изменения коснутся и домов, где оплата вывоза мусора рассчитывается по числу прописанных в квартире людей, и домов, где ее рассчитывают по площади жилья. Право на перерасчет получат те, кто отсутствовал больше пяти календарных дней.

Для пересмотра платы за вывоз отходов нужно будет написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например, туристические путевки или авиабилеты.

Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года.

Правительство
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