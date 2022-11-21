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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В Госдуме заявили, что законопроект ФАС о борьбе с цифровыми монополиями требует доработки

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Проект закона о штрафах за повторное неисполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы в связи с монопольной деятельностью на цифровых товарных рынках потребует доработки ко второму чтению, заявил председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Проект закона нужно сильно перерабатывать - и в отношении текста, и в отношении штрафов", - сказал Крашенинников на заседании комитета в понедельник.

Он отметил, что если в связи с данной инициативой есть вопросы у профильного комитета Госдумы, то это может повлечь и непонимание в правоприменении.

Речь идёт о правительственном проекте закона (160278-8), разработанном ФАС. В нем предлагается установить административную ответственность за повторное неисполнение в установленный срок законного решения, предписания ФАС в виде дисквалификации должностных лиц на срок от одного до трех лет.

Для юридических лиц предлагается двукратное увеличение ранее наложенного административного штрафа, но не более 1/50 совокупного размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) правонарушителя за календарный год и не менее 100 тысяч рублей.

Указанный законопроект внесен в составе "пятого антимонопольного пакета" вместе с законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и направлен на формирование модели ответственности за использование программ для электронных вычислительных машин (цифровых алгоритмов) в качестве инструмента реализации антиконкурентных соглашений и на введение дополнительной ответственности за повторное неисполнение предписания антимонопольного органа.

Существующая в настоящее время санкция в КоАП, предусматривающая максимальный размер штрафа в сумме 500 тысяч рублей, не обеспечивает в полной мере достижение целей понуждения к исполнению законных предписаний антимонопольного органа. В некоторых случаях противоправное поведение продолжает осуществляться, несмотря на применение указанных санкций, отметили разработчики законопроекта.

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В пояснительной записке отмечается, что в сентябре 2015 года ФАС России признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android и выдала предписание об устранении нарушений. В ноябре 2015 года ФАС России привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания, оштрафовав каждую из компаний на 500 тысяч рублей, и продлила срок исполнения предписания.

Вместе с тем предписание антимонопольного органа продолжало не исполняться, в связи с чем ФАС России была вынуждена обратиться в суд с требованием о понуждении исполнения предписания, что в конечном итоге способствовало исполнению предписания.

Согласно ведомственной статистике ФАС России в 2021 году антимонопольные органы были вынуждены обратиться в суды с требованиями о понуждении исполнения предписаний 25 раз, что больше в четыре раза по сравнению с 2020 и 2019 годами, говорится в пояснительной записке

Госдума ФАС
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