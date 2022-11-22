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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Опрос показал, что россияне стали больше нуждаться в помощи психолога

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Более трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет (35%) в настоящее время испытывают больше потребности в психологической помощи, по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на сайте ВЦИОМ, показывают, что среди респондентов 25-34 лет сейчас больше желания записаться на приём к психологу возникает у каждого пятого (20%). Среди участников опроса в возрасте 35-44 лет - у каждого седьмого (14%).

Что касается более старших возрастных групп, то среди сограждан 45-59 лет пообщаться с психологом чаще, чем в прошлом году, хочет каждый десятый (10%). Среди респондентов от 60 лет - 11%.

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Женщин, ощущающих наибольшую потребность в помощи психолога, оказалось почти вдвое больше, чем мужчин - 18% и 11% респондентов соответственно.

В свою очередь, более двух третей россиян (68%) заявляют, что никогда не обращаются за помощью к психологу и предпочитают со своими проблемами справляться самостоятельно, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 12 ноября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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