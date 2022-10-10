В России не хватает психотерапевтов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В России недостаточно психотерапевтов, поскольку большинство специалистов работает в частном секторе, заявила на пресс-конференции гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

"Если мы посмотрим на статистику, количество психотерапевтов в нашей стране крайне недостаточно. Их порядка 1 250. Этот показатель постоянно имеет отрицательную тенденцию. Это не означает, что их нет в стране, они есть, но они уходят в частный сектор либо они по профилю находятся в частных кабинетах, либо в частных клиниках", - сказала она.

По официальной статистике, которая поступает из государственного сектора, в стране около 3,9 млн человек обратились за помощью в государственные службы - в поликлиническое, амбулаторное, стационарное звено психиатрической службы, продолжила Шпорт. Из них примерно 1,4 млн - это те, кто состоит на диспансерном наблюдении в психоневрологических диспансерах. Остальные - это те, кто хотя бы раз в жизни обращался психиатрической помощью.

По официальной статистике, количество лиц, страдающих психическими расстройствами, в России снижается, отметила гендиректор НМИЦ имени Сербского.

"За последний год увеличение наблюдается, на 0,4%, но это ввиду того, что был ковидный 2020 год, когда часть служб была переориентирована на оказание профильной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, - добавила она. - За помощью обращались только лица, которые были вынуждены получать препараты, это, как правило, тяжелые психические расстройства".

Одной из целей НМИЦ она назвала развитие психотерапевтического направления и медицинских психологов для организации качественной психиатрической помощи на уровне поликлиник.

"Ввиду того, что граждане обращаются в частный сектор, обращаются в поликлиническое звено, и на уровне первичной медицинской помощи оказываются в том числе элементы психиатрической помощи (...). К сожалению, наша служба получает пациентов уже в запущенных случаях. Эту ситуацию нужно менять", - заявила Шпорт.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.