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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

ИП с 1 сентября 2023 г. не смогут изготавливать лекарства по рецептам

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2023 г. исключает индивидуальных предпринимателей (ИП) из перечня лиц, которые могут изготавливать лекарственные препараты по рецептам.

Соответствующую поправку в законопроект (N798952-7) внес депутат Айрат Фаррахов.

Поправка была внесена в ст. 56 (изготовление и отпуск лекарственных препаратов) закона об обращении лекарственных средств.

"Исключить индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, из числа лиц, которые осуществляют изготовление лекарственных препаратов по рецептам на лекарственные препараты, по требованиям медицинских организаций, ветеринарных организаций в соответствии с правилами изготовления и отпуска лекарственных препаратов, утвержденными, соответственно, Минздравом России и Минсельхозом России", - говорится в пояснительных материалах к принятому закону.

В рамках первого чтения принятый закон позволял аптекам самостоятельно изготавливать лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ. Сейчас аптеки могут изготавливать только лекарства, не требующие обязательной регистрации. К итоговому чтению из документа эта поправка была убрана.

Госдума
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