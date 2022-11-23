Бобслеист сборной России Баньков умер в возрасте 24 лет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бобслея России сообщила о скоропостижной кончине 24-летнего члена сборной страны Максима Банькова.

"Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей", - говорится в пресс-релизе.

В федерации назвали случившееся трагедией и потерей и выразили соболезнования родным и близким спортсмена.