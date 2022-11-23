Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Бобслеист сборной России Баньков умер в возрасте 24 лет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бобслея России сообщила о скоропостижной кончине 24-летнего члена сборной страны Максима Банькова.

"Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей", - говорится в пресс-релизе.

В федерации назвали случившееся трагедией и потерей и выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Максим Баньков Федерация бобслея России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы

Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Что произошло за день: вторник, 22 ноября

"Росатом" не столкнулся с серьезными отказами от топливных контрактов

АКИТ просит отложить принятие поправки о запрете продажи товаров с нелегальной информацией

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });